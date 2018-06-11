Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил президента США Дональда Трампа в "непоследовательности" после прошедшего в Канаде саммита "большой семерки", где американский лидер отказался поддержать итоговое коммюнике из-за разногласий с Канадой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Actualite со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

"Мы провели два дня, чтобы иметь текст и обязательства. Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность. Международное сотрудничество не может зависеть от гнева или коротких слов. Будем серьезны и достойны наших народам", — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что США не поддержат итоговое коммюнике, принятое по итогам встречи лидеров стран "большой семерки" в Канаде. Он пояснил, что принял это решение из-за ряда высказываний премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что пошлины США на импорт стали и алюминия "своего рода оскорбительны" и он "не даст сесть себе на шею".