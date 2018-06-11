Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян в июле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщил источник агентства, Северная Корея и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне. "Приглашение содержится в содержании письма, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал президенту Трампу", — отметил источник.

В свою очередь агентство Киодо сообщает, что если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита, который может проходить в Вашингтоне в сентябре.

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

ФОТО: AFP 2018 / Behrouz Mehri