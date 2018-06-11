Меркель: решение Трампа по коммюнике G7 разочаровывает

Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита G7 в Канаде разочаровывает и немного удручает. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала АRD.

"Отказ от решения [подписывать коммюнике] посредством твита, разумеется, разочаровывает и также немного удручает", - сказала глава германского правительства. По словам Меркель, Берлин "поддерживает документ, он принят и имеет законную силу".

Канцлер указала, что решение американского президента лишь осложняет ситуацию, чему не могут также способствовать резкие заявления представителей стран G7.

"Это укрепило меня во мнении, что мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки", - сказала она. Она добавила, что Германия и ЕС больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты, но Берлин намерен продолжить диалог с президентом США.