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Американский истребитель разбился у берегов Японии


Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе южного японского острова Окинава. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на командование японской базы Наха.

Отмечается, что пилот катапультировался и спасен силами японской самообороны.

По предварительным данным, истребитель вылетел с базы ВВС США Кадэна на Окинаве. Он упал упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.

 

 




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