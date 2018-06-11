В КНДР озвучили темы встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудят на саммите в Сингапуре новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В ходе переговоров стороны обсудят, в частности, актуальные для обеих стран вопросы, касающиеся формирования новых отношений между США и КНДР, а также установления прочного и постоянного мира на Корейском полуострове и реализации процесса денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.