Зограб Мнацаканян принял участие в заседании совета министров ИД стран ОДКБ
Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие в заседании совета министров ИД стран ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.В заседании принимал участие также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Министры ИД стран ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, РФ, Киргизии и Таджикистана, обсудили вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию на территории стран ОДКБ и пр.
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