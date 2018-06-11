Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие в заседании совета министров ИД стран ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В заседании принимал участие также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Министры ИД стран ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, РФ, Киргизии и Таджикистана, обсудили вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию на территории стран ОДКБ и пр.