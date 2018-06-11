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Зограб Мнацаканян принял участие в заседании совета министров ИД стран ОДКБ


Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие в заседании совета министров ИД стран ОДКБ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В заседании принимал участие также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Министры  ИД стран ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, РФ, Киргизии и Таджикистана, обсудили вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию на территории стран ОДКБ и пр.


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