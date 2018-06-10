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В 3 общинах Гегаркуникской области выборы  ОМС проходят без происшествий


В общинах Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области происходят выборы главы общины и членов Совета старейшин, а в общине Гегакар – только членов Совета старейшин.

Как  сообщил Арменпресс председатель ТИК 21 Гегаркуникской области  Саро Казарян, из 262 зарегистрированных в общине Ваневан избирателей проголосовали 160 человек,   из 312 зарегистрированных в общине Торфаван избирателей проголосовали 90 человек, а из 136 зарегистрированных в Гегакаре избирателей проголосовали 57 человек.

За пост главы  общины в Ваневане  борются действующий глава сельской администрации, беспартийный Норайр Арутюнян и член ППА Эмин Саркисян. В Торфаване баллотируется 1  кандидат - действующий глава сельской администрации, беспартийный Аарон Хачатрян – бессменный руководитель с 1996 года. За пост член  Совета старейшин (по 5 мест в  каждой  общине) баллотируются: в Ваневане – 6 человек,   в Торфаване – 5 кандидатов.

Согласно тому  же  источнику, по данным на 14։00 часов, выборы в и/у проходят без серьезных происшествий, заявлений или сигналов  нет.

 

Хосров  Хлгатян




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