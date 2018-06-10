В 3 общинах Гегаркуникской области выборы  ОМС проходят без происшествий

В общинах Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области происходят выборы главы общины и членов Совета старейшин, а в общине Гегакар – только членов Совета старейшин.

Как сообщил Арменпресс председатель ТИК 21 Гегаркуникской области Саро Казарян, из 262 зарегистрированных в общине Ваневан избирателей проголосовали 160 человек, из 312 зарегистрированных в общине Торфаван избирателей проголосовали 90 человек, а из 136 зарегистрированных в Гегакаре избирателей проголосовали 57 человек.

За пост главы общины в Ваневане борются действующий глава сельской администрации, беспартийный Норайр Арутюнян и член ППА Эмин Саркисян. В Торфаване баллотируется 1 кандидат - действующий глава сельской администрации, беспартийный Аарон Хачатрян – бессменный руководитель с 1996 года. За пост член Совета старейшин (по 5 мест в каждой общине) баллотируются: в Ваневане – 6 человек, в Торфаване – 5 кандидатов.

Согласно тому же источнику, по данным на 14։00 часов, выборы в и/у проходят без серьезных происшествий, заявлений или сигналов нет.

Хосров Хлгатян