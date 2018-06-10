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Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении — начался ретроспективный показ


Французский режиссер, актер, сценарист и продюсер армянского происхождения Робер Гедигян  в Армении по приятному  поводу — ретроспективный показ его фильмов. 10-14 июня  в к/т «Москва», а 11-15 — в Гюмри, в к/т «Октябрь», состоится показ его фильмов. Ретроспективный  показ 10 июня открылся демонстрацией  фильма  Гедигяна «Снега Килиманджаро», после  чего – встреча  с  режиссером.  

Перед показом Гедигян отметил, что счастлив находиться в  Армении.

«Уже более 1,5 месяцев только и говорят о событиях в  Армении. Пресса  пишет, что молодежь поет и танцует на улицах, а  родители, бабушки и дедушки радуются  вместе  с ними. Все  счастливы, потому  что перед армянским народом открываются новые  перспективы. У  нас тоже  большая уверенность и надежда, что те  вопросы, которые  поднимаются в моих фильмах, вам также дадут повод к  размышлению и помогут преодолеть трудности», - как  передает Арменпресс, сказал режиссер.

Муза и жена Гедикяна – французская актриса  Ариан Аскарид – приехала вместе  с мужем. «Величайшая радость для меня находиться здесь. Странно, но я себя  чувствую, что приехала домой. Мне  кажется, что что-то изменилось. Надо поучиться у  вас вое-чему, потому  что полтора  месяца назад совершили нечто чрезвычайное. Никогда не  забывайте, во имя чего вы как  один вышли на  улицы. Надеюсь, вы меня  кое-чему научите», - сказала Ариан Аскарид.

Кинорежиссер, советник  министра  культуры РА Давид Матевосян сказал, что Гедигян – из тех отцов-создателей французского кино, которые  с помощью игрового кино вскрывают самые важные вопросы. И ретроспектива его фильмов  позволит зрителю шире  охватить творчество режиссера. 

В 2018г. Робер Гедигян был в составе  жюри 71-го Каннского фестиваля, а в 2015 – возглавлял жюри игрового кино  МКФ «Золотой абрикос» в Ереване. За тридцать лет творчества Гедигян завоевал свое  место в  плеяде  выдающихся мастеров  французского кино. Он снял более 20 фильмов  в  разных жанрах – комедии, драмы, историческом и др. Фильмы известного французского режиссера  Робера  Гедигяна постоянно включаются в программы самых авторитетных фестивалей – в Каннах, Берлине, Сан-Себастьяне и др. в  ряде  фильмов  Гедигян обращался к армянской тематике.




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