Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе
16:00, 10 Июнь, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.
Глава МИД Армении не уточнил программу визита премьера.
На следующей неделе в Москве состоится церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которую намерены посетить ряд мировых лидеров.
14 мая Никол Пашинян посещал Сочи для участия в саммите ЕАЭС и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но российскую столицу в качестве премьера он посетит впервые.