Мегринскому пограничному отряду 63 года

Мегринскому пограничному отряду Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения исполняется 63 года

Как сообщили Арменпресс в Пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, сегодня Мегринский пограничный отряд охраняет участок государственной границы с Исламской Республикой Иран, проходящий по реке Аракс, протяженностью более 45 км.

История Мегринского пограничного отряда начинается с 1926 года, когда для охраны государственной границы на участке Мегринского уезда из подразделений Нахичеванского и Джебраильского пограничных отрядов была сформирована часть, получившая название Отдельная Мегринская пограничная комендатура.

В годы Великой Отечественной войны Мегринская комендатура успешно провела боевую операцию по снятию иранских постов, в ходе которой погибли 12 пограничников.

В 1955 году приказом МВД СССР для обеспечения охраны государственной границы на территории Ордубанского и Зангильского районов Азербайджанской СССР сформирован Мегринский пограничный отряд, который принял под охрану участок государственной границы общей протяженностью 127 км, а 10 июня установлен День части.

В 2004, 2005 и 2010 годах Мегринский пограничный отряд по итогам оперативно-служебной деятельности был награжден переходящим штандартом Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения «Лучшая часть».

В 1994 году на участке пограничной заставы «Карчевань» был открыт пункт пропуска через Государственную границу, который функционирует круглосуточно.

В течение всей своей истории, личный состав Мегринского Пограничного отряда, демонстрировал преданность своему народу, верность традициям, глубокое осознание личной ответственности за надежную охрану государственной границы. Не отступать ни при каких обстоятельствах, несмотря ни на какое превосходство врага – было жизненным правилом пограничников Мегринского отряда. Многие из них пали в кровопролитных схватках, но отряд растил новых героев. И граница всегда оставалась надежным и прочным щитом на пути диверсантов, вражеских лазутчиков и провокаторов.

Сегодня на участке отряда, в интересах охраны государственной границы, используются современные мобильные сигнализационные комплексы типа «Радиобарьер», которые позволяют определить точное место нарушения границы и идентифицировать нарушителя, а также беспилотные летательные аппараты.

В Мегринском пограничном отряде, бок о бок несут нелегкую службу лучшие представители народов России и Армении. Своей совместной службой они приумножают вековые традиции дружбы и добрососедства.