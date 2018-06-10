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Спасатели потушили пожар в доме на ул. Унана Аветисяна


9 июня в 23:20 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что горит  нежилое строение при  доме №35/6  по ереванской ул. Унана Аветисяна,  необходима помощь.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательской службы МЧС.

Огонь был купирован в 23:49 часов, потушен - в 02:45.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, полностью сгорели деревянные части нежилого строения с имуществом (18 кв/м).




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