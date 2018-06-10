Министр ИД Армении примет участие  в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ  

Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности СНГ.

Очередное заседание СМИД ОДКБ состоится 11 июня в Алма-Ате.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ