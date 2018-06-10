Министр ИД Армении примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ
Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности СНГ.
Очередное заседание СМИД ОДКБ состоится 11 июня в Алма-Ате.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ
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