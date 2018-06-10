Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Министр ИД Армении примет участие  в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ  


Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян примет участие  в заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности СНГ.

Очередное заседание  СМИД ОДКБ  состоится 11 июня в Алма-Ате.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ

 




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