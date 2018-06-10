Число туристских поездок из Армении в Россию в первом квартале 2018 года составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные агентства ТурСтат.

Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца этого года составило 4,3 млн, а за прошлый год - более 24 млн.

10 стран въездного туризма в Россию