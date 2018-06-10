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Армения - в топ-10 стран по числу поездок в Россию


Число туристских поездок из Армении в Россию в первом квартале 2018 года составило 122 тысячи, на 7% меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные агентства ТурСтат.

Въездной туризм в Россию в этом году растет за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии и стран Евросоюза.Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца этого года составило 4,3 млн, а за прошлый год - более 24 млн.

10 стран въездного туризма в Россию 

  1. Украина, 1,556 тыс. (-1% по сравнению с 1-м кварталом 2017 года)
  2. Казахстан, 656 тыс. (0%)
  3. Китай, 216 тыс. (+18%)
  4. Финляндия, 204 тыс. (-13%)
  5. Азербайджан, 193 тыс. (+7%)
  6. Польша, 163 тыс. (-14%)
  7. Армения, 122 тыс. (-7%)
  8. Молдова, 111 тыс. (+4%)
  9. Абхазия, 105 тыс. (+14%)
  10. Кыргызстан, 88 тыс. (+6%)



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