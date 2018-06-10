Наиболее  активно выборы  ОМС проходят в  Дпреванке и Маркаре, пассивно — в Нор Артамете

В 18 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской областей Армении 10 июня проходят очередные выборы в органы местного самоуправления.

По данным на 11:00 часов наиболее высокий уровень активности голосования зафиксирован в Дпреванке (20.69%) и Маркаре (20.14%), наиболее низкий — в Нор Артамете.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта ЦИК Армении.

В 8 общинах выбирают только глав общины, в 6 общинах – только членов Совета старейшин общины, а 4 общинах – и главу, и членов Совета старейшин общины.

В установленный срок из 33 кандидатов на пост главы общины 6 человек представили заявление о самоотводе. Из 27 граждан, участвующих в выборе главы общины, 22 человека – самовыдвиженцы, 4 – от партии «Процветающая Армения», и 1 – от Республиканской партии.

Из 89 кандидатов в члены Совета старейшин 10 человек представили заявление о самоотводе. Из 79 граждан, участвующих в выборе членов Совета старейшин, 76 человек – самовыдвиженцы, 2 – от Республиканской партии, 1 – от партии «Процветающая Армения».

Назначенные на 10 июня выборы члена Совета старейшин общины Мецадзор Арагацотнской области, решением территориальной избирательной комиссии №18, считаются несостоявшимися, поскольку в установленный законом срок ни один из кандидатов не зарегистрировался. Согласно регламенту Избирательного кодекса РА, новые выборы члена Совета старейшин общины Мецадзор Арагацотнской области состоятся 24 июня 2018 года.