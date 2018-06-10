В Армении ожидается переменчивая погода

В отдельных районах Армении 10 июня, 14-15 июня – на значительной территории, а 11-13 июня – вечером и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха днем 12 июня понизится на 2-3 градуса, 14 июня на столько же повысится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 10, 14-15 июня вероятность дождя низка, 11-13 июня вечером и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.