Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

В Армении ожидается переменчивая погода


В   отдельных районах Армении 10 июня,  14-15 июня – на значительной территории, а 11-13 июня – вечером  и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с. В   отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха днем 12 июня понизится на 2-3 градуса,  14 июня  на столько же повысится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване   10, 14-15 июня вероятность дождя низка, 11-13 июня   вечером  и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с.




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