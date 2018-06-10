Сурен Папикян представил новоназначенного губернатора Сюникской области

Министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян представил сотрудникам областной администрации Сюника, представителям территориальных органов республиканской исполнительной власти и руководителям общин новоназначенного губернатора Карена Амбарцумяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и развития РА, поздравив с назначением, министр Папикян сказал, что государство в своем развитии стоит на важном перепутье, обусловленном внутриполитической ситуацией, и каждый должен сыграть свою ответственную роль.

«В этот постреволюционный период нам выдалась возможность поистине демократическую страну, путь в которую лежит через наши общины», - сказал он. Министр напомнил работникам ОМС, что именно они являются носителями и выразителями наказов общества, и в своей деятельности они должны руководствоваться принципами прозрачности и отчетности.

Министр сказал также и разрабатываемом в МТУиР электронном портале, направленном на исключение коррупционных рисков в процессе отчуждения общинной земли и имущества. Портал даст возможность избежать самоуправства и беззакония в процессе отчуждения общинной земли и имущества — сделав информационную базу открытой и доступной.

Сурен Папикян напомнил о поручении премьер-министра, согласно которому у губернаторов должны быть готовые бизнес-планы по развитию области, которые должны быть представлены не только местным предпринимателям, но и нашим соотечественникам за рубежом, которые желают инвестировать в родную Армению.

Новоназначенный губернатор Карен Амбарцумян поблагодарил за доверие и заверил, что будет работать во благо и в интересах Сюникской области и сюникского народа.