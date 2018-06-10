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Сурен Папикян представил новоназначенного губернатора Сюникской области


Министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян представил сотрудникам областной администрации Сюника, представителям территориальных органов республиканской исполнительной власти и руководителям общин новоназначенного губернатора Карена Амбарцумяна. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства территориального управления и развития РА, поздравив с назначением, министр Папикян  сказал, что государство в своем развитии стоит на важном перепутье, обусловленном внутриполитической ситуацией, и каждый должен сыграть свою ответственную роль. 

«В этот постреволюционный период нам выдалась возможность поистине демократическую страну, путь в  которую лежит через наши общины», - сказал он. Министр напомнил работникам ОМС, что именно они являются носителями и  выразителями наказов общества, и в своей деятельности они должны  руководствоваться принципами прозрачности и отчетности.

Министр сказал также и разрабатываемом в  МТУиР электронном портале, направленном на исключение  коррупционных рисков в  процессе отчуждения общинной земли и имущества. Портал даст возможность избежать  самоуправства и беззакония в  процессе отчуждения общинной земли и имущества — сделав информационную базу открытой и доступной.   

Сурен Папикян напомнил о поручении премьер-министра, согласно которому у  губернаторов должны быть готовые  бизнес-планы по развитию области, которые  должны быть представлены не только местным предпринимателям, но и нашим соотечественникам за рубежом, которые желают инвестировать в родную Армению.

Новоназначенный  губернатор Карен Амбарцумян поблагодарил за доверие и заверил, что будет работать во благо и в интересах Сюникской области и сюникского народа. 




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