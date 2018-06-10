Полиция  выявила случай хищения  в 20 млн драмов — «Биг Энерго» возместила ущерб

Полиция выявила в компании «Биг Энерго» случай хищения в 20 млн драмов. Компания возместила ущерб. Материалы уголовного дела, возбужденного полицией, переданы на дальнейшее расследование в Следственный комитет.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

В сообщении говорится: «Сотрудники управления по противодействию коррупции и экономическим преступлениям Главного управления по борьбе с организованной преступностью выявили очередной случай хищения. На основании собранных полицией материалов выяснилось, что в мае-2017 между прежними руководствами компаний «Биг Энерго» и «Высоковольтные электрические сети» было подписано соглашение, согласно которому компания «Биг Энерго» в течение 200 дней должна была осуществить двухслойную покраску 134 металлических опор алюминиевой пылью. Стоимость покрасочных работ — 94.700.000 драмов. Технический контроль за проведением работ должны были осуществлять соответствующие официальные представители компании «Высоковольтные электрические сети».

Официальные представители компании «Высоковольтные электрические сети» недобросовестно выполняли свои обязанности по контролю, предусмотренные подписанным соглашением. В результате руководство компании «Биг Энерго», с умыслом хищения предусмотренных на покраску сумм, составило сфальсифицированные исполнительные акты о выполнении работы в полном объеме, которые подписали и официальные лица, осуществляющие технический контроль за выполнением работ. Таким образом, компания «Биг Энерго» путем хищения присвоило сумму особо крупных размеров — 20 млн драмов.

В ходе подготовки материалов полицейские провели разъяснительную работу с руководством компании «Биг Энерго», в результате чего нанесенный государству ущерб был возмещен.

Материалы уголовного дела, возбужденного полицией по данному факту, переданы на дальнейшее расследование в Следственный комитет».