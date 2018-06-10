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ЦИК будет публиковать число участников голосования  на выборах ОМС с трехчасовой периодичностью


Число  участников голосования на  очередных  выборах  в  органы  местного самоуправления, назначенных на 10 июня, ЦИК будет публиковать  с трехчасовой периодичностью, начиная с 12.00 часов, на сайте  www.elections.am.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  ЦИК.  

В сообщении говорится: «Сегодня в 18 общинах   Арагацотнской, Араратской, Армавирской,  Гегаркуникской,  Лорийской и Котайкской  областей Армении  проходят очередные выборы  в  органы  местного самоуправления.

В  8 общинах выбирают только глав  общины, в 6 общинах – только членов Совета старейшин общины, а 4 общинах – и главу, и членов Совета  старейшин общины.

В 8.00 часов  утра, согласно установленному ИК РА  порядку, открылся 21 избирательный участок, где  приняли первых избирателей.

Для регистрации избирателей, на избирательных участках установлены 29 технических устройств». 




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