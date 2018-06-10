ЦИК будет публиковать число участников голосования  на выборах ОМС с трехчасовой периодичностью

Число участников голосования на очередных выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 10 июня, ЦИК будет публиковать с трехчасовой периодичностью, начиная с 12.00 часов, на сайте www.elections.am.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ЦИК.

В сообщении говорится: «Сегодня в 18 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской областей Армении проходят очередные выборы в органы местного самоуправления.

В 8 общинах выбирают только глав общины, в 6 общинах – только членов Совета старейшин общины, а 4 общинах – и главу, и членов Совета старейшин общины.

В 8.00 часов утра, согласно установленному ИК РА порядку, открылся 21 избирательный участок, где приняли первых избирателей.

Для регистрации избирателей, на избирательных участках установлены 29 технических устройств».