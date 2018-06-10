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В 18 общинах Армении — выборы  в  органы  местного самоуправления


В 18 общинах   Арагацотнской, Араратской, Армавирской,  Гегаркуникской,  Лорийской и Котайкской  областей Армении 10 июня  проходят очередные выборы  в  органы  местного самоуправления.

Как  передает Арменпресс, в 8 общинах выбирают только глав  общины, в 6 общинах – только членов Совета старейшин общины, а 4 общинах – и главу, и членов Совета  старейшин общины.

31 мая в  18.00 часов истек срок представления самоотводов со стороны  зарегистрированных кандидатов на пост главы или члена  Совета  старейшин.

В  установленный срок  из 33 кандидатов на пост главы общины 6 человек представили заявление о самоотводе.  Из 27 граждан, участвующих в выборе главы общины, 22 человека – самовыдвиженцы,   4 – от партии «Процветающая Армения», и 1 – от Республиканской партии.

Из 89 кандидатов  в члены Совета  старейшин 10 человек представили заявление о самоотводе. Из 79 граждан, участвующих в выборе членов Совета  старейшин, 76 человек  – самовыдвиженцы, 2 – от Республиканской партии, 1 – от партии «Процветающая Армения».

Назначенные на 10 июня выборы  члена Совета  старейшин общины  Мецадзор Арагацотнской области, решением территориальной избирательной  комиссии №18, считаются несостоявшимися, поскольку в установленный законом срок ни один из кандидатов не зарегистрировался. Согласно регламенту  Избирательного кодекса РА, новые выборы  члена Совета  старейшин общины  Мецадзор Арагацотнской области состоятся 24 июня 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

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