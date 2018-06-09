Чтобы Алиев подошел к колосьям пшеницы, поле покрыли асфальтом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июня принял участие в открытии сельскохозяйственного района «Территория агропарка», однако курьезные фотоснимки этого события появились в сети только сейчас.

Как передает Арменпресс, ВВС сообщает, что только для того, чтобы президент Азербайджана подошел к колосьям и потрогал их, были вынуждены покрыть асфальтом участок поля, вплотную доходящий до этой зерновой культуры.