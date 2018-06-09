Чтобы Алиев подошел к колосьям пшеницы, поле покрыли асфальтом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июня принял участие в открытии сельскохозяйственного района «Территория агропарка», однако курьезные фотоснимки этого события появились в сети только сейчас.
Как передает Арменпресс, ВВС сообщает, что только для того, чтобы президент Азербайджана подошел к колосьям и потрогал их, были вынуждены покрыть асфальтом участок поля, вплотную доходящий до этой зерновой культуры.
- 17:12 Анонс мероприятий на 10 июня
- 16:46 Чтобы Алиев подошел к колосьям пшеницы, поле покрыли асфальтом
- 16:37 Отныне в Армении не будет привилегированных медучреждений — твердая позиция министерства и министра здравоохранения
- 16:18 Порошенко и Путин достигли договоренности
- 16:03 Раненный пулей противника в Арцахе военнослужащий доставлен в Ереван, его состояние тяжелое
- 15:52 Бако Саакян представил новоназначенного полиции Арцаха
- 15:39 Армения передала Ирану 4 осужденных граждан ИРИ
- 14:13 В КГД обсуждались вопросы модернизации КПП Мегри
- 14:04 Завотделением травматологии МЦ «Капан» уличен в мошенничестве на сумму 830 тысяч драмов
- 13:52 Путин готов наладить отношения с США
- 13:18 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 200 раз
- 13:13 КГД выявил действующие в тени производства, игровую студию, стоматологический пункт, автомастерские
- 12:48 Представители МККК посетили армянских и азербайджанских заключенных
- 12:34 В ближайшие дни в Армении дожди не прекратятся
- 12:23 Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте
- 11:58 Жертвой мощного урагана в Индии стали более 30 человек
- 11:49 Министр культуры готова к переносу министерства в Гюмри в случае необходимости
- 11:35 Известно, сколько получат игроки команды Испании в случае победы в ЧМ
- 11:30 По факту смерти 5-месячного ребенка в МЦ «Арабкир» назначена судмедэкспертиза
- 11:18 Спектакль о героях Апрельской войны взволновал супругу премьера и министра культуры
- 11:11 Месси пригласил на особый ужин всю команду Аргентины
- 10:37 В финале Roland Garros Надаль встретится с Тимом
- 10:30 Гюльбудагянц покинет пост тренера «Пюника»
- 08.06-21:36 В посольстве Армении в России состоялась презентация продукции производителей пищевой отрасли Армении
- 08.06-21:19 Начальник Полиции Армении распорядился принять строгие меры по исключению запуска фейерверков после 23:00 часов
- 08.06-21:08 Оваким Овакимян назначен полномочным представителем президента Республики Армения в Конституционным суде
- 08.06-20:53 Предстоящие на 9 июня мероприятия
- 08.06-20:27 Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
- 08.06-20:03 Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
- 08.06-18:53 Айк Арутюнян освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения
- 08.06-18:23 Заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян подала в отставку
- 08.06-18:18 Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян
- 08.06-18:13 В Армении автомобили будут импортироваться на основе инвойсов
- 08.06-18:11 Спикер НС Армении подчеркнул важность миссии Армянской ассамблеи Америки в развитии армяно-американских отношений
- 08.06-18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-06-18
13:22, 05.06.2018
Просмотрели 1813 раз Юбилей Арама Хачатуряна ознаменуется балетным фестивалем
12:59, 05.06.2018
Просмотрели 1532 раз Министерство диаспоры Армении откладывает программы «Вернись домой», «Моя Армения» и «Летняя школа»
11:20, 05.06.2018
Просмотрели 1386 раз В этом году в Арцахе будут проведены археологические раскопки: продолжается реставрация мечети в Шуши
13:44, 02.06.2018
Просмотрели 1301 раз Гаро Пайлан в Марселе встретился с представителями курдской общины
17:27, 05.06.2018
Просмотрели 1120 раз Гражданское общество Азербайджана требует прекратить практику похищений и репрессий