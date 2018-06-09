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Чтобы Алиев подошел к колосьям пшеницы, поле покрыли асфальтом


Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5  июня  принял участие  в открытии сельскохозяйственного района «Территория  агропарка», однако курьезные фотоснимки этого события появились в  сети только сейчас.

Как  передает Арменпресс, ВВС сообщает, что только для  того, чтобы президент Азербайджана подошел к  колосьям и потрогал их, были вынуждены покрыть асфальтом участок поля, вплотную доходящий до этой  зерновой культуры.




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