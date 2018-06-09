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Отныне в Армении не будет привилегированных медучреждений — твердая позиция министерства и министра здравоохранения


Отныне  в  Армении не будет привилегированных медучреждений.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт Минздрава РА, об этом сказал замминистра здравоохранения РА  Армен Давтян во время совещания с сотрудниками госагентства по здравоохранению аппарата  министерства.  

«Такова твердая позиция министерства и министра  здравоохранения. Со своей  стороны добавлю: руководители медучреждений должны  раз и навсегда осознать, что это не  просто слова. Это решительная позиция новой  Армении, где любое незаконное  проявление будет пресекаться законом», - сказал замминистра, тем самым подтвердив решимость министра к осуществлению коренных изменений в  системе.

 




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