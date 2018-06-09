Отныне в Армении не будет привилегированных медучреждений — твердая позиция министерства и министра здравоохранения

Отныне в Армении не будет привилегированных медучреждений.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт Минздрава РА, об этом сказал замминистра здравоохранения РА Армен Давтян во время совещания с сотрудниками госагентства по здравоохранению аппарата министерства.

«Такова твердая позиция министерства и министра здравоохранения. Со своей стороны добавлю: руководители медучреждений должны раз и навсегда осознать, что это не просто слова. Это решительная позиция новой Армении, где любое незаконное проявление будет пресекаться законом», - сказал замминистра, тем самым подтвердив решимость министра к осуществлению коренных изменений в системе.