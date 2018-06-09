Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

Порошенко и Путин достигли договоренности


Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой  на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Российский и украинский лидеры договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации