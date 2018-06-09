Порошенко и Путин достигли договоренности

Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Российский и украинский лидеры договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.