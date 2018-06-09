Раненный пулей противника в Арцахе военнослужащий доставлен в Ереван, его состояние тяжелое

Раненный пулей противника в Арцахе военнослужащий доставлен в Ереван. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-спикер Армии обороны Арцаха Сенор Асратян. Он сообщил также, что состояние военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое.

7 июня, около 23:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении, в результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана военнослужащий Армии обороны НКР Геворк Андраникович Хачатрян (1998 г/р) получил огнестрельное ранение. Военнослужащий доставлен в Ереван.

Проводится расследование для выяснения обстоятельств случившегося.