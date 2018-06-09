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Раненный пулей противника в Арцахе военнослужащий доставлен в Ереван, его состояние тяжелое


Раненный пулей противника в Арцахе военнослужащий  доставлен в Ереван. Об этом в  беседе с Арменпресс сообщил пресс-спикер Армии обороны  Арцаха Сенор Асратян. Он сообщил также, что  состояние военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое.

7 июня, около 23:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении, в результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана военнослужащий Армии обороны НКР Геворк Андраникович Хачатрян (1998 г/р) получил огнестрельное ранение. Военнослужащий   доставлен в Ереван.

Проводится расследование  для выяснения  обстоятельств случившегося.




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