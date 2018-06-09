Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

Бако Саакян представил новоназначенного полиции Арцаха


9 июня Президент Бако Саакян посетил полицию  Республики Арцах и представил сотрудникам ведомства новоназначенного руководителя.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 Президент Саакян пожелал Игорю Григоряну плодотворной работы и выразил признательность Камо Агаджаняну за многолетнюю службу, пожелав ему успехов.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации