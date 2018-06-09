Бако Саакян представил новоназначенного полиции Арцаха

9 июня Президент Бако Саакян посетил полицию Республики Арцах и представил сотрудникам ведомства новоназначенного руководителя.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Президент Саакян пожелал Игорю Григоряну плодотворной работы и выразил признательность Камо Агаджаняну за многолетнюю службу, пожелав ему успехов.