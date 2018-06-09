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Армения передала Ирану 4 осужденных граждан ИРИ


Армения  передала  Ирану 4  осужденных граждан Исламской Республики Иран.

Эту  информацию  в  беседе с Арменпресс подтвердили в  пресс-службе Министерства  юстиции РА.

Как  передает ИА IRNA, замминистра юстиции Ирана Махмуд Аббаси прокомментировал передачу Арменией 4  осужденных граждан Ирана, отметив, что она стала возможной на основании соглашения между  двумя  нашими странами.

 




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