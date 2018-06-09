Армения передала Ирану 4 осужденных граждан ИРИ

Армения передала Ирану 4 осужденных граждан Исламской Республики Иран.

Эту информацию в беседе с Арменпресс подтвердили в пресс-службе Министерства юстиции РА.

Как передает ИА IRNA, замминистра юстиции Ирана Махмуд Аббаси прокомментировал передачу Арменией 4 осужденных граждан Ирана, отметив, что она стала возможной на основании соглашения между двумя нашими странами.