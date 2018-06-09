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В КГД обсуждались вопросы модернизации КПП Мегри


Зампредседателя КГД Микаел Пашаян встречался с представителями программы развития ООН (UNDP) и Европейского инвестиционного банка.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, подведены  итоги программы «Модернизация КПП Баграташен, Бавра и Гогаван». Обсуждались также пути дальнейшего сотрудничества, в частности, нынешний ход  и перспективы реконструкции и модернизации КПП Мегри. Отметив важность проведения  программы в соответствии с международными критериями, Пашаян подчеркнул, что необходимо привлечь и третью сторону – с целью осуществления соответствующего технического контроля. 

В результате модернизации КПП Мегри на армяно-иранской границе будут упрощены таможенные  процедуры,  и сокращено время  проезда пассажиров и транспорта, что приведет к  росту объемов пассажироперевозок  и товарооборота.

Стороны  подтвердили готовность продолжать сотрудничество.




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