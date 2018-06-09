В КГД обсуждались вопросы модернизации КПП Мегри

Зампредседателя КГД Микаел Пашаян встречался с представителями программы развития ООН (UNDP) и Европейского инвестиционного банка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, подведены итоги программы «Модернизация КПП Баграташен, Бавра и Гогаван». Обсуждались также пути дальнейшего сотрудничества, в частности, нынешний ход и перспективы реконструкции и модернизации КПП Мегри. Отметив важность проведения программы в соответствии с международными критериями, Пашаян подчеркнул, что необходимо привлечь и третью сторону – с целью осуществления соответствующего технического контроля.

В результате модернизации КПП Мегри на армяно-иранской границе будут упрощены таможенные процедуры, и сокращено время проезда пассажиров и транспорта, что приведет к росту объемов пассажироперевозок и товарооборота.

Стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество.