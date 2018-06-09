Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

Завотделением травматологии МЦ «Капан» уличен в мошенничестве на сумму 830 тысяч драмов


В результате  розыскных мероприятий  полиции выявлен случай  мошенничества. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выяснено, что  завотделением травматологии МЦ «Капан», используя свое должностное  положение, потребовал и получил у матери доставленного в МЦ  на операцию по госзаказу больного, сумму 300 тысяч драмов.

У другого больного, получившего медпомощь на тех же условиях, потребовал 245 тысяч др. У  женщины, поступившей на операцию, обманным путем получил 35 тысяч драмов.

У мужчины, получившего медпомощь по страховке, завотделением травматологии МЦ «Капан» обманным путем потребовал и получил 250 тысяч драмов. Таким образом, он уличен в получении  830 тысяч драмов.

Обстоятельства выясняются.

Следствие  продолжается.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации