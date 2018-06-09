Завотделением травматологии МЦ «Капан» уличен в мошенничестве на сумму 830 тысяч драмов

В результате розыскных мероприятий полиции выявлен случай мошенничества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выяснено, что завотделением травматологии МЦ «Капан», используя свое должностное положение, потребовал и получил у матери доставленного в МЦ на операцию по госзаказу больного, сумму 300 тысяч драмов.

У другого больного, получившего медпомощь на тех же условиях, потребовал 245 тысяч др. У женщины, поступившей на операцию, обманным путем получил 35 тысяч драмов.

У мужчины, получившего медпомощь по страховке, завотделением травматологии МЦ «Капан» обманным путем потребовал и получил 250 тысяч драмов. Таким образом, он уличен в получении 830 тысяч драмов.

Обстоятельства выясняются.

Следствие продолжается.