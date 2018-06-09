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Путин готов наладить отношения с США


Президент России Владимир Путин заявил, что Россия  готова наладить  и развивать отношения  с США.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в эксклюзивном  интервью с Сергеем Брилевым.

«Хочу  сказать, что мы  готовы наладить  и развивать отношения  с США», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что диалог с Трампом может быть очень конструктивным.

Президент России отметил также, что надеется, что Трамп выполнит  одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения.

 




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