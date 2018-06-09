Путин готов наладить отношения с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова наладить и развивать отношения с США.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в эксклюзивном интервью с Сергеем Брилевым.

«Хочу сказать, что мы готовы наладить и развивать отношения с США», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что диалог с Трампом может быть очень конструктивным.

Президент России отметил также, что надеется, что Трамп выполнит одно из обещаний — улучшить российско-американские отношения.