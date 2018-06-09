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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 200 раз


За период времени 3–9 июня на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые силы  АО Арцаха уверенно выполняют поставленные перед ними боевые  задачи, в случае  необходимости прибегая к ответным действиям.

 




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