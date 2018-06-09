За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 200 раз

За период времени 3–9 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые силы АО Арцаха уверенно выполняют поставленные перед ними боевые задачи, в случае необходимости прибегая к ответным действиям.