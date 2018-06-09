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КГД выявил действующие в тени производства, игровую студию, стоматологический пункт, автомастерские


В результате круглосуточных оперативно-розыскных действий  КГД в Ереване  и областях выявлены многочисленные случаи незаконной деятельности. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в Ереване по адресу Аршакуняц 124/4 без госрегистрации и учета  в  налоговой службе на территории более 200кв/м  действовало производство деревянной тары для фруктов с участием 3 наемных рабочих. По утверждению гражданина, доход нанимателя с 15 марта составил 500 тысяч драмов.  Выясняется также источник поставки древесины.

Согласно оперативным данным, по адресу 1-й пер. Тычины, дом 14  с 2 апреля без госрегистрации и учета  в  налоговой службе на территории более 40кв/м  действовала  пекарня по выпечке лаваша.

В городе  Веди Араратской области выявлен стоматологический пункт, действовавший без госрегистрации и учета  в  налоговой службе.

В Ереване по адресу ул.Араратян 99 выявлено действовавшее с 1 мая  без госрегистрации и учета  в  налоговой службе производство вторсырья из полимерных отходов с участием 2 незарегистрированных наемных рабочих.

В другом случае  выяснилось, что по тому  же  адресу другой гражданин, также без госрегистрации и учета  в  налоговой службе с 15 мая осуществлял подобную деятельность с  участием 1 незарегистрированного наемного рабочего. Доход составил 320 тысяч драмов.

В  Ереване обнаружен незаконно действующий  массажный салон: в двухэтажном строении без госрегистрации и учета  в  налоговой службе работали 5 наемных служащих. 

В результате  оперативных действий выявлены  также незаконно действующие студии – игровые, по прокату  дисков, а также автомастерские, производства льда, мебели и др.

По всем указанным случаям уточняется размер нанесенного государству ущерба.

 

 




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