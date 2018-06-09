КГД выявил действующие в тени производства, игровую студию, стоматологический пункт, автомастерские

В результате круглосуточных оперативно-розыскных действий КГД в Ереване и областях выявлены многочисленные случаи незаконной деятельности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в Ереване по адресу Аршакуняц 124/4 без госрегистрации и учета в налоговой службе на территории более 200кв/м действовало производство деревянной тары для фруктов с участием 3 наемных рабочих. По утверждению гражданина, доход нанимателя с 15 марта составил 500 тысяч драмов. Выясняется также источник поставки древесины.

Согласно оперативным данным, по адресу 1-й пер. Тычины, дом 14 с 2 апреля без госрегистрации и учета в налоговой службе на территории более 40кв/м действовала пекарня по выпечке лаваша.

В городе Веди Араратской области выявлен стоматологический пункт, действовавший без госрегистрации и учета в налоговой службе.

В Ереване по адресу ул.Араратян 99 выявлено действовавшее с 1 мая без госрегистрации и учета в налоговой службе производство вторсырья из полимерных отходов с участием 2 незарегистрированных наемных рабочих.

В другом случае выяснилось, что по тому же адресу другой гражданин, также без госрегистрации и учета в налоговой службе с 15 мая осуществлял подобную деятельность с участием 1 незарегистрированного наемного рабочего. Доход составил 320 тысяч драмов.

В Ереване обнаружен незаконно действующий массажный салон: в двухэтажном строении без госрегистрации и учета в налоговой службе работали 5 наемных служащих.

В результате оперативных действий выявлены также незаконно действующие студии – игровые, по прокату дисков, а также автомастерские, производства льда, мебели и др.

По всем указанным случаям уточняется размер нанесенного государству ущерба.