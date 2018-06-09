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Представители МККК посетили армянских и азербайджанских заключенных


Представители МККК  в  мае  посетили армянских и азербайджанских заключенных, лишенных свободы  в  результате карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, в  беседе с Арцахпресс пресс-секретарь МККК Этери Мусаелян сказала, что в рамках своей миссии  представители МККК посещают заключенных в целях мониторинга условий их жизни и обращения  с ними, а также для  обеспечения связи с родственниками.

В числе армянских и азербайджанских заключенных официально  5 граждан, в  том числе и Дильхам Алиев и Шахбаз Гулиев, осужденные за незаконное пересечение границы Арцаха в 2014г. и совершение ряда уголовных преступлений.

 




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