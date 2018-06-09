Представители МККК посетили армянских и азербайджанских заключенных
12:48, 9 Июнь, 2018
Представители МККК в мае посетили армянских и азербайджанских заключенных, лишенных свободы в результате карабахского конфликта.
Как передает Арменпресс, в беседе с Арцахпресс пресс-секретарь МККК Этери Мусаелян сказала, что в рамках своей миссии представители МККК посещают заключенных в целях мониторинга условий их жизни и обращения с ними, а также для обеспечения связи с родственниками.
В числе армянских и азербайджанских заключенных официально 5 граждан, в том числе и Дильхам Алиев и Шахбаз Гулиев, осужденные за незаконное пересечение границы Арцаха в 2014г. и совершение ряда уголовных преступлений.