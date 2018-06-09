В ближайшие дни в Армении дожди не прекратятся

На территории Армении 9, 10 июня 14 июня – в отдельных районах, 11-13 июня – на значительной территории вечером и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

Как передает Арменпресс, в отдельных районах возможен град.

Температура воздуха 9-11 июня существенно не изменится, днем 12 июня понизится на 2-3 градуса, 14 июня днем на столько же повысится.

В Ереване 9, 10 июня 14 июня вероятность дождя низка, 11-13 июня вечером и в первую половину ночи ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.