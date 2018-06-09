Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

В ближайшие дни в Армении дожди не прекратятся


На территории Армении 9, 10 июня  14 июня – в  отдельных районах, 11-13 июня – на значительной территории вечером  и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с.

Как передает Арменпресс, в  отдельных районах возможен град.

Температура воздуха 9-11 июня существенно не  изменится, днем 12 июня понизится на 2-3 градуса,  14 июня днем на столько же повысится.    

В Ереване 9, 10 июня  14 июня вероятность дождя низка, 11-13 июня   вечером  и в первую половину ночи  ожидаются  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20  м/с.




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