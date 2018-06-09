Жертвой мощного урагана в Индии стали более 30 человек

Жертвой мощного урагана в Индии стали 30 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в городах Амети и Раи-Барели по меньшей мере 11 человек погибли и еще около 16 получили серьезные травмы, 5 человек погибли в Султанпуре из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившихся вечером в пятницу на индийский штат Уттар-Прадеш. Жертвы есть и в городах Ситапур и Бахрайдж. Ударом молнии убиты 10 человек – в том числе 5 женщин и двое детей. Грозы в северной части Индии могут продолжиться и в ближайшие дни.

В начале июня от подобных ливней и штормового ветра в Уттар-Прадеше погибли более 15 человек.