Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

Жертвой мощного урагана в Индии стали более 30 человек


Жертвой мощного урагана в  Индии стали 30 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в городах Амети и Раи-Барели по меньшей мере 11 человек погибли и еще около 16 получили серьезные травмы, 5 человек погибли в Султанпуре из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившихся вечером в пятницу на индийский штат Уттар-Прадеш. Жертвы есть и в  городах Ситапур и Бахрайдж. Ударом молнии убиты 10 человек – в том числе 5  женщин и двое детей. Грозы  в северной части Индии могут продолжиться и в ближайшие дни.

В начале июня от подобных ливней и штормового ветра в Уттар-Прадеше погибли более 15 человек.

 




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