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Министр культуры готова к переносу министерства в Гюмри в случае необходимости


Министр культуры РА Лилит Макунц  готова к переносу министерства  в Гюмри в случае  необходимости. Об этом она  сказала в  беседе с журналистами в  Гюмри.

«Считаю положительным шагом перенос министерства  в Гюмри. Если решатся вопросы  административного характера  и вопрос здания, я готова встеть в  первые  ряды сторонников  переноса министерств в области. Думаю, Минкульт не должен быть единственным, другие  министерства тоже  должны  переехать в  области, чтобы обеспечить равномерное  развитие областей», -  как передает Арменпресс, сказала Макунц.

Министр обещала вновь посетить Гюмри – на этот раз для  более детального знакомства с проблемами Геологического музея и зала филармонии.

«Обязательно приеду,  и  мы  вместе  обсудим эти вопросы», - сказала она, отметив, что заявление члена  Совета  старейшин Гюмри Левона Барсегяна  о передаче  здания  бывшей больницы Геологическому  музею уже завизировано.

Министр коснулась и вопроса фресок Минаса Аветисяна, в свое  время переданных Гюмри. «Все  работы, которые находятся не  там, где должны, должны  быть возвращены», - сказала она. 

Лилит Макунц считает важным и сотрудничество госструктуры и общества. «До сих пор Минкульт действовал в закрытом режиме. Думаю, пора открыться и обеспечить сотрудничество госструктуры и общества, поскольку общество способно внести свежий дыхание – благодаря  огромному  потенциалу», - сказала министр.

 

Арменуи Мхоян

 




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