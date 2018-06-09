Министр культуры готова к переносу министерства в Гюмри в случае необходимости

Министр культуры РА Лилит Макунц готова к переносу министерства в Гюмри в случае необходимости. Об этом она сказала в беседе с журналистами в Гюмри.

«Считаю положительным шагом перенос министерства в Гюмри. Если решатся вопросы административного характера и вопрос здания, я готова встеть в первые ряды сторонников переноса министерств в области. Думаю, Минкульт не должен быть единственным, другие министерства тоже должны переехать в области, чтобы обеспечить равномерное развитие областей», - как передает Арменпресс, сказала Макунц.

Министр обещала вновь посетить Гюмри – на этот раз для более детального знакомства с проблемами Геологического музея и зала филармонии.

«Обязательно приеду, и мы вместе обсудим эти вопросы», - сказала она, отметив, что заявление члена Совета старейшин Гюмри Левона Барсегяна о передаче здания бывшей больницы Геологическому музею уже завизировано.

Министр коснулась и вопроса фресок Минаса Аветисяна, в свое время переданных Гюмри. «Все работы, которые находятся не там, где должны, должны быть возвращены», - сказала она.

Лилит Макунц считает важным и сотрудничество госструктуры и общества. «До сих пор Минкульт действовал в закрытом режиме. Думаю, пора открыться и обеспечить сотрудничество госструктуры и общества, поскольку общество способно внести свежий дыхание – благодаря огромному потенциалу», - сказала министр.

Арменуи Мхоян