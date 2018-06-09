По факту смерти 5-месячного ребенка в МЦ «Арабкир» назначена судмедэкспертиза, проводится расследование.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе полиции РА.

Согласно информации, 7 июня в 18:20 часов из МЦ «Арабкир» в полицию поступило сообщение о том, что в тот же день в 16:15 часов к ним поступила девочка, родившаяся в январе 2018г., в крайне тяжелом состоянии, которая скончалась в 17:50.