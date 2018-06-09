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По факту смерти 5-месячного ребенка в МЦ «Арабкир» назначена судмедэкспертиза


По факту  смерти 5-месячного ребенка в МЦ «Арабкир» назначена судмедэкспертиза, проводится расследование.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  полиции РА.

Согласно информации, 7 июня в 18:20 часов из МЦ «Арабкир» в полицию поступило  сообщение о том, что в  тот же  день в 16:15 часов к  ним поступила девочка, родившаяся в январе 2018г., в  крайне  тяжелом состоянии, которая  скончалась в 17:50.




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