Спектакль о героях Апрельской войны взволновал супругу премьера и министра культуры

8 июня в Драматическом театре им.Вардана Аджемяна в Гюмри состоялся спектакль о героях Апрельской войны «Свадьба в тылу».

Как передает Арменпресс, драма (автор – Анаит Агасарян) в двух действиях посвящена героям Апрельской войны.

Посмотреть спектакль пришли супруга премьер-министра РА Никола Пашиняна госпожа Анна Акопян с сыном, министр культуры РА Лилит Макунц и экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

По окончании супруга премьер-министра призналась, что постановка взволновала ее. «Правда, я обещала в конце поделиться впечатлением, но сейчас не могу сказать ни слова – считайте это оценкой спектакля», - сказала Анна Акопян.

«Я взволнована, впечатление огромное. В течение всего действа не могла сдержать эмоции, не могу говорить. Мы вновь пережили эти четыре дня», - сказала министр культуры.

«Давно я не был на таком спектакле в качестве зрителя. Сила народа воплощается в силе и культуре. Культура увековечивает героев. Культура обязывает смотреть в будущее верой и надеждой в то, что жизнь продолжается», - сказал Сейран Оганян.

Режиссер – Людвиг Арутюнян, художник – Гарегин Евангулян, костюмы – Лусине Хачатрян, музыкальное оформление – Айк Акопян (Айко).