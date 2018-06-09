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Спектакль о героях Апрельской войны взволновал супругу премьера и министра культуры


8 июня в  Драматическом театре им.Вардана Аджемяна  в  Гюмри состоялся спектакль о героях Апрельской войны «Свадьба  в  тылу».

Как  передает Арменпресс, драма (автор – Анаит Агасарян) в двух действиях посвящена героям Апрельской войны.

Посмотреть спектакль пришли  супруга премьер-министра РА  Никола Пашиняна госпожа Анна Акопян с сыном, министр культуры РА  Лилит Макунц и экс-министр обороны  РА  Сейран Оганян.

По окончании супруга премьер-министра призналась, что постановка взволновала ее. «Правда, я обещала в конце поделиться впечатлением, но сейчас не могу  сказать ни слова – считайте  это оценкой спектакля», - сказала Анна Акопян.

«Я взволнована, впечатление огромное. В течение  всего действа не могла сдержать эмоции, не могу  говорить. Мы  вновь пережили эти четыре  дня», - сказала министр культуры.  

«Давно я не был на таком спектакле  в  качестве  зрителя. Сила народа воплощается в  силе  и культуре. Культура увековечивает героев. Культура  обязывает смотреть в  будущее  верой  и надеждой в то, что жизнь продолжается», - сказал Сейран Оганян.

Режиссер – Людвиг Арутюнян, художник – Гарегин Евангулян, костюмы – Лусине  Хачатрян, музыкальное  оформление – Айк Акопян (Айко).

 

 

 




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