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Месси пригласил на особый ужин всю команду Аргентины


Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пригласил на особый ужин всю команду.   

 Как  передает Арменпресс, перед ЧМ в России команда тренируется в Барселоне. Пригласив  на ужин всю команду  вместе  с  тренером, Месси хотел создать позитивный настрой  у  футболистов  перед Мундиалем.

  Мундиаль-2018 принимает Россия. Во всех 12 городах, где  пройдут игры, намечены  праздничные мероприятия. Первенство пройдет с  14 июня по 15 июля. Игры  пройдут в 12 городах  -  Волгоград, Екатеринбург, Калининград,   Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара,  Санкт-Петербург, Саранск, Сочи.  Полуфиналы  состоятся в Санкт-Петербурге и Москве.




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