Месси пригласил на особый ужин всю команду Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пригласил на особый ужин всю команду.

Как передает Арменпресс, перед ЧМ в России команда тренируется в Барселоне. Пригласив на ужин всю команду вместе с тренером, Месси хотел создать позитивный настрой у футболистов перед Мундиалем.

Мундиаль-2018 принимает Россия. Во всех 12 городах, где пройдут игры, намечены праздничные мероприятия. Первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в 12 городах - Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. Полуфиналы состоятся в Санкт-Петербурге и Москве.