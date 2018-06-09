В финале Roland Garros Надаль встретится с Тимом

Известны участники финала мужского соревнования одного из 4 турниров «Большого шлема» - Roland Garros.

Как передает Арменпресс, в полуфинале открытого чемпионата Франции первая ракетка мира Рафаэль Надаль добился преимущества над серебряным призером Олимпиады, аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро со счетом 6:4, 6:1, 6:2. В финале Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Roland Garros проводится с 1891г. Это единственный из 4 турниров «Большого шлема», который проводится на грунтовом корте. Самый титулованный участник Roland Garros - Рафаэль Надаль, который 10 раз побеждал в этом турнире. В этом году Roland Garros проводится с 27 мая по 10 июня.