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В финале Roland Garros Надаль встретится с Тимом


Известны участники финала мужского соревнования одного из 4  турниров  «Большого шлема» - Roland Garros.

Как передает Арменпресс, в полуфинале  открытого чемпионата  Франции первая ракетка мира Рафаэль Надаль добился преимущества над серебряным призером Олимпиады, аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро со счетом 6:4, 6:1, 6:2.  В  финале  Надаль встретится с австрийцем   Домиником Тимом.

Roland Garros проводится с 1891г. Это единственный  из 4  турниров  «Большого шлема», который проводится на  грунтовом корте. Самый  титулованный участник  Roland Garros - Рафаэль Надаль, который 10 раз побеждал в этом турнире. В  этом году Roland Garros проводится с 27 мая по 10 июня.

 




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