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Гюльбудагянц покинет пост тренера «Пюника»


Тренер клуба  «Ереван» (бывший «Пюник») Гюльбудагянц покинет команду.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  клуба. 

Главный тренер «Пюника» Армен Гюльбудагянц продолжит работу  тренера  в  молодежной  сборной  Армении. ФК  «Пюник» ведет переговоры с известным специалистом Андреем Талалаевым. Имя нового тренера официально будет объявлено 12 июня.

Армен Гюльбудагянц продолжит работу в «Пюнике» в  качестве  спортивного директора.

 




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