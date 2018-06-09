Гюльбудагянц покинет пост тренера «Пюника»

Тренер клуба «Ереван» (бывший «Пюник») Гюльбудагянц покинет команду.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер «Пюника» Армен Гюльбудагянц продолжит работу тренера в молодежной сборной Армении. ФК «Пюник» ведет переговоры с известным специалистом Андреем Талалаевым. Имя нового тренера официально будет объявлено 12 июня.

Армен Гюльбудагянц продолжит работу в «Пюнике» в качестве спортивного директора.