Начальник Полиции Армении распорядился принять строгие меры по исключению запуска фейерверков после 23:00 часов

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян 8 июня провел совещание с руководством внешней службы Полиции, в ходе которого распорядился принять строгие меры по исключению запуска фейерверков после 23:00 часов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в этих же целях начальник Полиции распроядился проводить встречи с представителями компаний, занимающихся продажей пиротиехнических изделий, с дирекциями ресторанов, развлекательных центров.

Валерий Осипян также поговорил об учреждениях, деятельность которых ограничена законом до 24:00 часов.

Отметив, что в последнее время участились случаи кражи личного имущества, начальник Полиции поручил установить контроль за пунктами приема цветных металлей и запчастей.

В ходе совещания было поручено улучшить обслуживание в полицейских опорных пунктах, обратить внимание на дисциплину и внешний вид персонала.

Еще раз были уточнены действия полицейских по обеспечению общественной безопасности в ходе предстоящих в Армении протокольных мероприятий.

В ходе совещания были обсуждены также другие вопросы, связанные с особенностями организации внешней службы Полиции.