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Оваким Овакимян назначен полномочным представителем президента Республики Армения в Конституционным суде


Указом президента Армении Армена Саркисяна, Оваким Овакимян назначен полномочным представителем президента Республики Армения в Конституционным суде. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.




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