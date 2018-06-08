Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах

Реакция официального Баку на демократические процессы в Арцахе и проводимые властями республики реформы свидетельствует о том, что Азербайджан существует в другой системе ценностей, где сам азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу и определять форму правления в своей стране. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Республики Арцах Ани Саргсян в ответ на вопрос информационного агентства Арменпресс.

Приводит вопрос агентства и ответ представителя МИД Республики Арцах полностью:

Вопрос: Как Вы прокомментируете оценки пресс-секретаря МИД Азербайджана недавних событий в Арцахе и его заявление том, что жители Арцаха «являются гражданами Азербайджана»?

Ответ: Жители Арцаха являются гражданами независимого суверенного государства, которое называется Республика Арцах, и никогда не были гражданами независимого Азербайджана.

Более того, Азербайджан не имеет морального права считать жителей Арцаха гражданами государства, которое с момента своего появления целенаправленно проводило политику террора, этнических чисток, массовых убийств, стремясь лишить народ Арцаха не только жизни, но и родины.

Одним из недавних проявлений истинного отношения азербайджанских властей к гражданам Арцаха является заявление того же самого официального представителя МИД Азербайджана, сделанное во время военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года о том, что в Арцахе «нет мирного населения», и «с той стороны — только поле и военные», пытаясь оправдать убийства мирного населения Арцаха.

Реакция официального Баку на демократические процессы в Арцахе и проводимые властями республики реформы свидетельствует о том, что Азербайджан существует в другой системе ценностей, где сам азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу и определять форму правления в своей стране.