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Айк Арутюняна освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения


Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Айк Арутюняна освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Айк Арутюнян занимал должность заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения с 5 августа 2014 года.




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