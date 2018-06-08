Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Айк Арутюняна освобожден с должности заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Айк Арутюнян занимал должность заместителя министра энергетики и природных ресурсов Республики Армения с 5 августа 2014 года.