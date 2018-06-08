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Заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян подала в отставку


Заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян подала в отставку. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министерства культуры Армении Ани Смбатян.

Арев Самуэлян занимала должность заместителя министра культуры Республики Армения с 21 июля 2009 года.


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