Заместитель министра культуры Армении Арев Самуэлян подала в отставку. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министерства культуры Армении Ани Смбатян.

Арев Самуэлян занимала должность заместителя министра культуры Республики Армения с 21 июля 2009 года.