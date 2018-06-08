Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян

С апреля текущего года в Азербайджан на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения накопил воинские подразделения. В беседе с Арменпресс об этом сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян.

“Уже два месяца, как Азербайджан накопил войско на различных участках линии соприкосновения. То есть, перебросил туда воинские подразделения, которых никогда там не было, и до сих пор не вывел эти войска”, - сказал Бабаян.

Он отметил, что есть люди, которые пытаются представить все это в качестве заявлений, направленных на то, чтобы отвлечь народ от внутриполитических проблем.

“Мы не говорим об этом с целью спекуляций в политическом контексте. Мы видим, что есть люди, которые пытаются представить эти вопросы в качестве заявлений с целью отвлечь народ от внутриполитических проблем, но это не так. Независимо от всего, мы должны сказать, что ситуация такая”, - сказал пресс-секретарь президента Арцаха.

На вопрос, какую цель этим шагом преследует Азербайджан, Давид Бабаян подчеркнул, что цели могут быть разными, но проблема в том, что противник пытается сохранить напряжение вдоль границы.

“И чем больше мы будем готовы, чем сплоченнее мы будем, тем меньше вероятность войны или других террористических действий. Мы всегда должны быть готовы”, - отметил Давид Бабаян, добавив, что Армия обороны проводит ответные действия.