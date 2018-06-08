В Армении автомобили будут импортироваться на основе инвойсов

В Армении автомобили будут импортироваться на основе фактически приобретенных документов. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян.

“Я дал указание, чтобы отныне расчет таможенных платежей автомобилей происходил на основе фактических документов, то есть инвойса», - сказал Ананян.

По его словам, таможенное оформление инвойсом оправдано до тех пор, пока у таможенного органа нет никаких аргументов в пользу того, что они не являются реальными.

В то же время председатель КГД предупредил, что после таможенного оформления должна быть уточнена достоверность этих документов. “Мы постараемся выяснить подлинность этих документов”, - сказал Давид Ананян.

Растаможка автомобилей раньше происходила по механизму “контроля цен”, без учета фактических документов. Потом КГД стал использовать новый метод - на сайте публиковались данные о стоимости растаможки конкретных автомобилей.