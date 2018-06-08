Спикер НС Армении подчеркнул важность миссии Армянской ассамблеи Америки в развитии армяно-американских отношений

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 8 июня принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки (ААА) В.Григоряна, Э.Барсамяна, исполнительного директора Б.Ардуни, регионального директора А.Варданян.

Приветствуя гостей, спикер НС подчеркнул важность миссии структуры в озвучивании и решении общеармянских проблем в США, а также в развитии армяно-американских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, глава парламента высоко оценил их усилия в постоянной поддержке Арцаха Соединенными Штатами.

Председатель НС, обратившись к внутриполитической ситуации, отметил, что в Армении, приверженной демократическим ценностям, приоритетны безопасность и внутреннее согласие. Он добавил, что процессы осуществлены согласно Конституции. Глава парламента подчеркнул активную роль армян диаспоры в инициативах, касающихся, в частности, экономического развития Армении.

По просьбе гостей, говоря о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, А.Баблоян подчеркнул, что все вопросы должны решаться в итоге консенсуса политических сил – за столом обсуждений.

Представители ААА, поблагодарив за прием, подчеркнули важность наличия во внутриполитической жизни Армении атмосферы взаимопонимания. В вопросе максимального углубления армяно-американских отношений они отметили важность регулярных контактов и взаимных визитов парламентариев.

Собеседники обратились также к региональным проблемам. В ходе встречи обсуждены возможности достижения еще большей эффективности сотрудничества.