Азиатские индексы - 08-06-18

ТОКИО, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.56% и составил 22694.50 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.42% и составил 1781.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.36% и составил 3067.15 пункта, а HANG SENG снизился на 1.76% и составил 30958.21 пункта.