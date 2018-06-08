Переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании официально начнутся после Brexit

Переговоры о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией официально начнутся только после выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье не пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного раунда переговоров с Лондоном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В настоящее время нет переговоров. Переговоры будут официально открыты только тогда, когда Великобритания покинет Евросоюз. А сейчас нам надо финализировать соглашение о "разводе", - сказал он.

При этом Барнье отметил, что ЕС не собирается предоставлять Великобритании каких-либо преимуществ после ее выхода из состава сообщества. "В документах от Великобритании есть запрос на статус- кво, что является парадоксом, когда страна решает покинуть ЕС и при этом пытается сохранить все преимущества от членства. Мы говорим им, что эти преимущества недоступны, и это результат их решения покинуть ЕС", - сказал он.





