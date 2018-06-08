Трамп высказался за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его информации, такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

Он пояснил, что "будет рекомендовать" именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.